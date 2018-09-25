المصدر: بغداد - البيان

أعلن قائد الفرقة السابعة بمحافظة الأنبار اللواء الركن نومان الزوبعي، أمس، عن تدمير 16 نفقا سريا لتنظيم داعش الإجرامي وإبطال مفعول العشرات من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة بعملية تأمين المناطق الصحراوية لمحافظة الأنبار. وقال الزوبعي في تصريح صحفي إن «القوات الأمنية تمكنت، ضمن حملة تأمين كافة المناطق الصحراوية الممتدة بين الأنبار ومحافظتي صلاح الدين ونينوى، من تدمير 16 نفقاً سرياً لعصابات داعش الإجرامية، وقتل من فيها».

وأضاف أن «القوات الأمنية تمكنت من إبطال مفعول العشرات من الأجسام المفخخة والعبوات الناسفة، فضلاً عن الاستيلاء على أسلحة متنوعة»، مبيناً أن «وحدة المتفجرات قامت بمعالجتها من دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية». وأشار الزوبعي إلى أن «حملة تأمين المناطق الصحراوية مستمرة ودخلت يومها الثالث».