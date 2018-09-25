لن نسمح بتكرار رشوة قطر

المصدر: ■دبي - وكالات

تعهد مطار كينيدي الدولي في نيويورك بعدم تكرار محاولة التلاعب بالقواعد الأمنية التي تورطت بها البعثة الدبلوماسية القطرية العام الماضي.

ويتأهب المطار الدولي لاستقبال طائرات الوفود الدبلوماسية المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73 التي تنطلق أعمالها الثلاثاء.

ووفقاً لوكالة «العين الإخبارية» حذر مطار كينيدي الدولي طائرات الوفود الدبلوماسية المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من أي محاولة لاختراق القواعد الأمنية بمغادرة طائرات الوفود المطار في غضون ساعتين. وشدد على أن «محاولة التلاعب بالقواعد الأمنية التي تورطت بها البعثة الدبلوماسية القطرية العام الماضي: لن تتكرر».

وكان الادعاء العام في نيويورك أعلن الشهر الماضي، تورّط البعثة الدبلوماسية القطرية لدى الأمم المتحدة في فضيحة رشوة بمطار كينيدي الدولي، حيث قامت البعثة بتقديم هدايا وتسهيلات إلى موظفة كبيرة بالمطار من أجل الحصول على استثناءات تخص الطائرات القطرية.

مبيت بالمطار

واتهم الادعاء مساعدة المشرف في مطار كينيدي مارلين ميزي بالسماح للطائرات القطرية بالمبيت في المطار أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال العام الماضي، وهو ما يتعارض مع القواعد المعمول بها بوجوب مغادرة طائرات البعثات الدبلوماسية، في غضون ساعتين من الوصول. وقالت عريضة الاتهام، إن ميزي سمحت للعديد من الطائرات القطرية بالمبيت وفي بعض الأحيان مكثت لأيام.