حكم نهائي بإعدام 20 «إخوانياً» أدينوا بقتل عناصر شرطة عام 2013

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت مصادر قضائية في مصر أن محكمة النقض رفضت أمس طعون 20 متهماً على حكم أصدرته محكمة للجنايات في وقت سابق هذا العام بإعدامهم بعد إدانتهم بقتل 11 من عناصر الشرطة عام 2013، ليصبح الحكم نهائياً وغير قابل للطعن.

وأضافت المصادر أن المحكمة أيدت أيضاً أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 80 متهماً، والسجن المشدد لمدة 15 عاماً بحق 34 متهماً، والسجن لمدة عشر سنوات بحق حدث في القضية نفسها.

وتتعلق القضية بهجوم على مركز شرطة بمدينة كرداسة إحدى مدن محافظة الجيزة غربي القاهرة يوم 14 أغسطس 2013 قُتل فيه مأمور القسم وعشرة آخرون من الضباط والأفراد.

وتقول الحكومة إن أعضاء في جماعة الإخوان ومؤيدين لها شنوا الهجوم الذي تخلله تمثيل بعدد من الجثث. وتقول الشرطة إن المهاجمين استخدموا قذائف «آر.بي.جي» وبنادق آلية في الهجوم. وأكد شهود عيان ذلك.

وأصدرت محكمة الجنايات أحكام الإعدام والسجن، التي أيدتها محكمة النقض يوم‭ ‬الاثنين، في الثاني من يوليو الماضي في نهاية إعادة محاكمتهم. وبرأت المحكمة آنذاك 21 متهماً.

وأعيدت محاكمة المتهمين جميعاً بعد أن أصدرت محكمة جنايات أخرى في فبراير 2015 حكماً بإعدام 183 متهماً في القضية، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمة 156 متهماً صدر الحكم عليهم في المحاكمة الأولى حضورياً أمام دائرة جنايات جديدة. وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابياً تلقائياً إذا سلموا أنفسهم للشرطة أو ألقت القبض عليهم.