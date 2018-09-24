إعلان الآلاف من موظفي الأونروا في غزة الإضراب الشامل

المصدر: وام

شهدت مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة صباح اليوم إضرابا شاملا احتجاجا على سياسة التقليصات في الوكالة وفصل المئات من الموظفين.

وشمل الإضراب - الذي أعلن عنه اتحاد الموظفين - المدارس والعيادات الطبية وغيرها من المرافق التابعة للوكالة حيث شارك بالإضراب أكثر من 13 ألف موظف من القطاعات كافة.

وبحسب اتحاد الموظفين فإن الإضراب يأتي في سياق خطوات ومسيرات وفعاليات جديدة احتجاجا على سياسات الوكالة بحق الموظفين واللاجئين ورفضا للقرارات الأميركية.

وقال الاتحاد - في بيان له - " إن إدارة الوكالة أغلقت كل أبواب الحوار لتجاوز الأزمة المتعلقة بفصل 956 موظفا بل وتهدد بإعادة التشكيل الصفي الذي قد ينتج عنه إلغاء عقود المئات من المعلمين اليومي عدا عن التهديد لمعلمي الدبلوم والتقاعد الاستثنائي".

ودعا الاتحاد جميع الموظفين والعاملين في "الأونروا" للالتزام بالإضراب الشامل والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية.. مؤكدا أنه ما من أحد من الموظفين في مأمن وأن الجميع تحت تهديد الفصل أو التقليص من قبل إدارة الوكالة.