البحرين: تعامل حازم مع من يستهدف الوحدة الوطنية

المصدر: المنامة - بنا

استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية أمس، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وتم خلال اللقاء بحث التطورات في البحرين على الصعيد الاقتصادي والأمني والسياسي، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.

ووجّه رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى أن يكون تعامل الأجهزة الأمنية حازماً مع الممارسات المشينة والمسيئة التي تستهدف الوطن أو تعكير صفو أمنه والنيل من وحدته الوطنية، وأن تكون إجراءاتها عبرة للآخرين من المخالفين والمسيئين، فلا تراخي مع المسيء، ولا تسامح مع من يحاول التعدي أو تجاوز القانون والإتيان بأفعال مجرمة قانونياً ومرفوضة شعبياً.

جاء ذلك خلال اطلاع رئيس الوزراء على تقرير أمني بشأن التجاوزات التي حدثت خلال موسم عاشوراء والذي عرضه وزير الداخلية، الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة. وأكد رئيس الوزراء أن استغلال هذه المناسبات من قبل البعض للإتيان بأفعال وممارسات مشينة سيجابه بقوة القانون. ودعا إلى إظهار المواقف المجتمعية الرافضة لهذه الأفعال من على كل منبر، فلا مجال للصمت والمواربة عند النيل من الوطن أو التطاول على القيم الوطنية العليا.