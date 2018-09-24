عبد الله بن زايد يترأس وفد الإمارات في اجتماعات الأمم المتحدة

المصدر: Ⅶ نيويورك - وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفد الدولة الذي يضم 107 مشاركين في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت أعمالها في 18 سبتمبر الجاري وتستمر حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

يضم وفد الدولة كلاً من: معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، إضافة إلى عدد من المشاركين من مختلف الوزارات والجهات المحلية في الدولة.

ومن المقرر أن يلقي سموه كلمة الدولة أمام الجمعية العامة في 29 سبتمبر الجاري.

وافتتحت الدورة الحالية ماريا فرناندا إسبينوزا غارسيا، الرئيسة المنتخبة للدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أعلنت يوليو 2018 أن موضوع الدورة الحالية سيكون حول «توثيق صلة الأمم المتحدة بكل الناس، القيادة العالمية والمسؤوليات المشتركة من أجل بناء مجتمعات سلمية ومستدامة وقائمة على المساواة».

ويتضمن جدول أعمال وفد الدولة المشاركة في العديد من الاجتماعات متعددة الأطراف أبرزها قمة نيلسون مانديلا للسلام التي ستعقد 25 سبتمبر الجاري تكريماً للذكرى المئوية لميلاد رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، كما ستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً رفيع المستوى حول مكافحة السل في 26 سبتمبر الجاري، واجتماعاً آخر حول مجال الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها.

وسيشهد الأسبوع رفيع المستوى للاجتماعات، عقد اجتماع لمجلس الأمن حول إيران يترأسه الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى مناقشة مفتوحة حول كوريا الشمالية يترأسها مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي.

وينظم وفد الدولة مجموعة من الفعاليات التي تقام على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة من بينها حدث رفيع المستوى تحت عنوان «بناء عالم أفضل لرائدات الأعمال» بمشاركة الملكة ماكسيما ملكة هولندا ورئيس البنك الدولي الدكتور جيم كيم ومستشارة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب.

كما ينظم الوفد فعالية «المجلس العالمي.. إكسبو 2020» ولقاء القيادات النسائية الإماراتيات والأميركيات في قطاع الأعمال والاستدامة ومناقشة رفيعة بعنوان «تفاقم اندلاع الأمراض في المستقبل» حول الاستثمار في الخدمات الصحية الروتينية ونماذج التعاون الجديدة لتقليل خطر التفشي بمشاركة مؤسسة بيل ومليندا غيت ومنظمة اللقاحات العالمية GAVI ومنظمة الصحة العالمية وعدد من الدول المانحة. ويشارك الوفد كذلك في عدد من الفعاليات التي تنظمها الدولة بالمشاركة مع الدول والمنظمات الأخرى والتي ستعقد على هامش الدورة وأبرزها فعالية الرئيس الأميركي حول الدعوة العالمية للعمل من أجل مكافحة مشكلة المخدرات العالمية التي تشارك الإمارات في رعايتها.

كما سيتم توقيع ميثاق على هامش الفعالية حول الموضوع وقمة الصناعة العالمية بالشراكة مع الاتحاد الروسي ومنظمة الصناعة العالمية UNIDO، إضافة إلى اجتماع متعدد الأطراف حول الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة واجتماع الاستجابة الإنسانية في اليمن التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).

ويتضمن جدول أعمال الوفد التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع والاتحاد النسائي العام ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة حول بناء قدرات المرأة العربية في المجالات العسكرية وحفظ السلام.