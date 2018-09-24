مأرب تعيد 7 أطفال زجّت بهم الميليشيا في جبهات القتال

المصدر: مأرب - وكالات

أعادت السلطة المحلية في محافظة مأرب، أمس، سبعة أطفال إلى ذويهم، بعد أن زجّت بهم ميليشيا الحوثي الإيرانية للقتال في الجبهات الأمامية، وتمّ أسرهم من قبل الجيش الوطني.

ويتوزع الأطفال الذين تمت إعادتهم لأسرهم بعد إعادة تأهيل استمرت شهراً كاملاً، على محافظات صعدة، اب، ذمار، والحديدة، إذ جرى التسليم في الإدارة العامة لشرطة المحافظة، بحضور وكيل المحافظة د. عبدربه مفتاح ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني، وممثلي عدد من المنظمات الحقوقية.ودعا وكيل محافظة مأرب، عبدربه مفتاح، المنظمات الدولية، والتي تناقش تقاريرها في مجلس حقوق الإنسان إلى الالتفات لما تقوم به ميليشيا الحوثي الإيرانية، من انتهاكات بحق الطفولة، والكف عن تجاهل هذه الانتهاكات وإدانتها بشكل واضح.وأشار مفتاح، إلى أن هذه الدفعة من الأطفال الذين يتم إعادتهم إلى أهاليهم بعد إعادة تأهيلهم، هي الدفعة السادسة وموثّقة بشكل قانوني وسلمت للمنظمات الدولية الحقوقية المعنية والتي لم تلتفت إليها مع أنها من الجرائم التي ترتقي لجرائم الحرب، مطالباً بإدانة هذه الجرائم بحق الطفولة وإلزام ميليشيا الحوثي بالكف عن حشد الأطفال والزج بهم لمحارق الموت بالجبهات وإخلاء مقاعدهم في المدارس.

ونوه مفتاح بأن العلم هو العدو الأول للميليشيا، داعياً أولياء الأمور إلى الحفاظ على أبنائهم والاستمرار في تعليمهم، وعدم السماح لميليشيا الحوثي بسلبهم أطفالهم والزج بهم لمحارق الموت.

من جهته، أشار مدير عام شرطة المحافظة، إلى أن الأطفال تسلمتهم شرطة المحافظة من التحالف العربي، بعد أن أسروا في عدة جبهات يقاتلون مع الميليشيا.