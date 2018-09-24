انتشار مفاجئ للقوات الأميركية قرب معبر القائم الحدودي

المصدر: بغداد - البيان

كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار، عن انتشار مفاجئ لقوات أميركية بالقرب من معبر قضاء القائم الحدودي مع سوريا، غرب المحافظة، دون توضيح الأسباب الحقيقية لتلك الخطوة.

وقال المصدر في تصريحات أمس، إن قوات أميركية انتشرت بشكل مفاجئ بالقرب من معبر القائم الحدودي مع سوريا غرب المحافظة دون معرفة الأسباب، وإن عملية الانتشار في تلك المناطق رافقها تحليق للطيران الحربي الأميركي.

وأضاف المصدر، إن القوات الأميركية تتخذ من قاعدة عين الأسد الجوية ومناطق أخرى غربي الأنبار مكاناً لانطلاق عملياتها القتالية.

وأوضح أن قيادتي عمليات الأنبار والجزيرة وبقية صنوف الأجهزة الأمنية الأخرى المتمركزة في مناطق غربي الأنبار، وصولاً إلى الشريط الحدودي مع سوريا لا يمكنها الاعتراض على حركة القوات الأميركية وعملياتها القتالية لارتباطها بمكتب القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.