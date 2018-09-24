بن سحيم: الأشقاء يحتفلون وقطر منبوذة

المصدر: دبي - البيان

أعرب الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني عن حزنه لعُزلة دولة قطر عن محيطها الخليجي والعربي، موضحاً أنه في الوقت نفسه يحتفل الأشقاء باليوم الوطني السعودي الـ88، بينما بقيت قطر معزولة، بسبب تنظيم الحمدين العابث. وعبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب بن سحيم آل ثاني: «بينما المملكة تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ88 وبينما يفرح ويحتفل الأشقاء باليوم الوطني لشقيقتهم الكبرى، تبقى بلادي معزولة منبوذة منسية في أزمتها، بسبب سياسات نظام عابث، فرق الأخوة عن أخيهم، والأسر عن أهاليهم أعاننا الله يا أهل قطر على هذا النظام التعيس».