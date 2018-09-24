القوات العراقية تسيطر على معسكر لـ«داعش» في الأنبار

المصدر: ■ بغداد - عراق أحمد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، عن نتائج العملية الواسعة لقيادة عمليات الجزيرة والقطعات الملحقة بها، وطيران التحالف الدولي، لتفتيش الصحراء الواقعة بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى باتجاه الحدود العراقية- السورية، فيما تمكنت القوات الأمنية امن فرض سيطرتها على معسكر الشيخين، التابع لتنظيم «داعش» غربي الأنبار.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، في بيان أمس، إن قيادة عمليات الجزيرة والقطعات الملحقة بها والحشد العشائري أطلقت عملية واسعة من 7 محاور وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطائرات التحالف الدولي لتفتيش الصحراء ما بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى باتجاه الحدود العراقية- السورية، وتمكنت من تفتيش مناطق الوديان وقراها، والعثور على العديد من المضافات والأنفاق، وتدميرها.

وفي السياق، قال مركز الإعلام الأمني، في بيان، إن القوات نفذت عملية أمنية في قرية النمل جنوبي قضاء الشرقاط ضمن محافظة صلاح الدين، بإسناد من طيران الجيش، ووفقاً لمعلومات استخبارية أفادت بوجود نحو 15 عنصراً من داعش في داخل نفق بالقرب من شاطئ دجلة.

وأضاف المركز، إن القوة اشتبكت مع العناصر الإجرامية وقتلت عدداً منهم، مشيراً إلى أنها تمكنت من تفجير النفق وقصف محيطه بالكامل لضمان إغلاق جميع مداخله ومخارجه. إلى ذلك، أعلن الحزب الوطني الكردستاني في العراق، ترشيح فؤاد حسين لرئاسة الجمهورية، وهو المنصب الذي ترشح له 18 شخصاً حتى الآن.

مرشحة رئاسية

أعلنت النائبة السابقة عن حركة التغيير سروة عبد الواحد، ترشحها لرئاسة العراق، مؤكدة إنها رشحت نفسها كعراقية كردية مستقلة دون دعم حزب سياسي معين ودون توافقات سياسية، لتصبح ذلك اول سيدة عراقية تعلن ترشحها لرئاسة البلاد.