266 قتيلاً من «داعش» في معارك بادية ريف دمشق

المصدر: دمشق- وكالات

تشهد بادية ريف دمشق، استمرار العمليات العسكرية لقوات النظام وحلفائها، في مواجهة داعش، إذ تستمر الاشتباكات بين الطرفين ضمن تلول الصفا، التي تعد المعقل الأخير للتنظيم في المنطقة، في إطار المحاولات المستمرة لقوات النظام وحلفائها، لتحقيق مزيد من التقدمات، وإنهاء تواجد التنظيم في تلك المنطقة، وتتزامن الاشتباكات مع استمرار عمليات التمهيد الصاروخي، وسط معلومات عن مزيد من الخسائر البشرية بين طرفي القتال.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تحقيق قوات النظام تقدماً جديداً بغطاء من القصف الجوي والصاروخي، متمثلة بسيطرتها على نقاط ومواقع جديدة، وتسببت المعارك المتواصلة بسقوط مزيد من الخسائر البشرية بين طرفي القتال، إذ ارتفع إلى 266 عدد عناصر داعش الذين قتلوا في التفجيرات والقصف والمعارك الدائرة منذ الـ 25 يوليو الماضي، بينما ارتفع إلى 128 على الأقل عدد عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها ممن قتلوا في الفترة ذاتها، من ضمنهم عناصر من حزب الله اللبناني أحدهم قيادي لبناني، إضافة لضباط برتب مختلفة من قوات النظام أعلاهم برتبة لواء.