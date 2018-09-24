المؤبد لمرشد تنظيم «الإخوان» في شغب جنوبي مصر

المصدر: القاهرة - البيان

قضت محكمة جنايات المنيا (جنوب مصر)، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس الأحد، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع، و64 آخرين في جلسة إعادة محاكمتهم في القضية، المعروفة إعلاميا بـ«أحداث العدوة».

وتضمنت الأحكام الصادرة أمس، البراءة لـ288 متهماً، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في محاكمة أربعة آخرين. وقضت بالسجن عامين مع الشغل لـ22 متهماً، والسجن المشدد ثلاث سنوات لـ10 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ16 متهما، والمشدد 15 سنة لـ66 متهما، مع انقضاء الدعوى الجنائية لـ6 متهمين لوفاتهم.

كانت محكمة جنايات المنيا قد أصدرت حكماً في 2015 بمعاقبة 280 متهما بالإعدام وبرّأت 400 آخرين في القضية ذاتها.