مصر..المؤبد لمرشد تنظيم "الإخوان" و64 آخرين

المصدر: القاهرة - البيان الالكتروني

قضت محكمة جنايات المنيا "جنوب مصر"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم "الأحد"، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان محمد بديع، و64 آخرين في جلسة إعادة محاكمتهم في القضية، المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة".

وتضمنت الأحكام الصادرة اليوم، البراءة لـ288 متهماً، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في محاكمة أربعة آخرين.

وقضت بالسجن عامين مع الشغل لـ22 متهماً، والسجن المشدد ثلاث سنوات لـ10 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ16 متهما، والمشدد 15 سنة لـ66 متهما، مع انقضاء الدعوى الجنائية لـ6 متهمين لوفاتهم.

محكمة جنايات المنيا كانت قد أصدرت حكماً في العام 2015 بمعاقبة 280 متهما بالإعدام وبرّأت 400 آخرين في القضية ذاتها، ومعاقبة أربعة بالأشغال الشاقة المؤبدة، وقد تم الطعن على الحكم وإعادة محاكمة المتهمين، كما كان النائب العام قد أقر في وقت سابق ضم 150 متهماً آخرين للقضية.