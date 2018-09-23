الاحتلال يطالب سكان الخان الأحمر بهدم قريتهم ذاتيا

المصدر: وام

أمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أهالي قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل لإخلاء وهدم المنازل ذاتيا وإلا ستنفذ قرار محكمة الاحتلال العليا بشأن الهدم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حاصرت خيمة التضامن في القرية وسلمت الأهالي والمعتصمين أمرا بهذا الخصوص والذي يشمل حسب ما جاء فيه كل "المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر".

وتواصل قوات الاحتلال تعزيزاتها العسكرية لمنع المواطنين والنشطاء من الوصول إلى القرية عبر نصب الحواجز وتفتيشها.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد رفضت في الخامس من الشهر الجاري التماس أهالي القرية ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم القرية المقامة وأقرت هدمها خلال أسبوع.