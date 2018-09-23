السلطة وسكان الخان الأحمر يرفضون مهلة هدم مساكنهم طواعية

المصدر: البيان الإلكتروني

رفضت السلطة الفلسطينية وسكان الخان الأحمر اليوم الأحد مهلة إسرائيلية لهدم مساكنهم وإخلاء المكان طواعية بحلول مطلع الشهر المقبل وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وسلم الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد سكان الخان الأحمر قرارا مكتوبا جاء فيه "بموجب قرار محكمة العدل العليا والقانون عليكم هدم كل المباني المقامة داخل نطاق الخان الأحمر بشكل ذاتي" وذلك حتى أول أكتوبر.

وأضاف القرار "بحال تمتنعون عن تنفيذ ذلك ستعمل سلطات المنطقة لتنفيذ أوامر الهدم بموجب قرار المحكمة والقانون".

وقال وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان "نرفض هذا التهديد ونصر على بقائنا وسنتصدى لعملية الهدم".

وأضاف "هذا كان متوقعا. إسرائيل تريد تنفيذ القرار بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة والأعياد اليهودية".

وقال فيصل أبو داهوك أحد سكان الخان الأحمر الذي يعيش فيه ما يقارب 180 شخصا وفيه مدرسة تضم نحو 180 طالبا وطالبة من ستة تجمعات بدوية مجاورة "لن نخلي المكان طواعية".

وأضاف:"بإمكان قوات الاحتلال التي تملك الجيش والسلاح أن تخلينا بالقوة ولكن لا يوجد مكان آخر نذهب إليه ونرفض إعطاءنا أي مكان آخر لنذهب اليه".