خرق للهدنة في إدلب..ومعارك في دير الزور

المصدر: Ⅶدمشق، الحسكة - وكالات

تعرضت منطقة الهدنة التركية - الروسية في محافظة إدلب السورية لخروق محدودة من النظام السوري، الذي قصف عدة بلدات جنوب إدلب من دون أن يؤدي ذلك إلى تصعيد شامل، في وقت تواصلت المعارك العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي في آخر جيب يسيطر عليه التنظيم شرق سوريا، وأسفرت المعارك عن سقوط نحو 200 من الطرفين في أسبوعين.

وتجددت عمليات القصف البري من قبل قوات النظام، على مناطق سريان الهدنة التركية - الروسية لتخرق من جديد، الهدوء النسبي والحذر السائد في محافظات حلب وحماة واللاذقية وإدلب، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً من قبل قوات النظام استهدف مناطق في أطراف بلدة اللطامنة، ومناطق أخرى في محيط معركبة، في القطاع الشمالي من ريف حماة، عقب قصف مدفعي صباحي طال مناطق في محيط قرية معركبة في الريف ذاته، وأماكن أخرى في منطقة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، فيما لم ترد معلومات عن تسبب القصف بسقوط خسائر بشرية، ليعود الهدوء مرة جديدة ويسود مناطق سريان الهدنة وتطبيقها منذ بدئها في الـ 15 من الشهر الجاري.

وكان الرئيسان الروسي والتركي أعلنا، عقب قمة في منتجع سوتشي، الاتفاق على إقامة «منطقة منزوعة السلاح» في إدلب اعتباراً من 15 اكتوبر، ما من شأنه إبعاد شبح هجوم النظام السوري على المحافظة. وكان النظام استقدم في الأسابيع الأخيرة تعزيزات إلى تخوم إدلب المحاذية لتركيا في حين قُتل عشرات المدنيين جراء قصف القوات السورية للمنطقة وغارات سلاح الجو الروسي.

الجبهة الشرقية

على جبهة أخرى، في الحرب السورية، تواصلت العمليات العسكرية لليوم الـ 13 على التوالي، في القطاع الشرقي من ريف محافظة دير الزور، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الاشتباكات، بين قوات سوريا الديمقراطية المدعمة بقوات التحالف الدولي من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جنسيات سورية وغير سورية من جهة أخرى، على محاور في الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم، عند الضفة الشرقية لنهر الفرات، وتتركز الاشتباكات في محوري السوسة والباغوز مع مناوشات متفرقة على محاور أخرى في أطراف الجيب ذاته، وترافقت الاشتباكات مع استهدافات متبادلة بين الطرفين، وسط عمليات تمشيط من قبل قوات سوريا الديمقراطية للمناطق التي تقدمت فيها، للتأكد من خلوها من ألغام أو عناصر متوارين، فيما تسببت الاشتباكات بمقتل 73 من قوات سوريا الديمقراطية و126 من تنظيم داعش الإرهابي منذ الـ 10 من الشهر الجاري.