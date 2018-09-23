وفد أمني مصري يجري مباحثات في غزّة

المصدر: غزة - د.ب.أ

أجرى وفد أمني مصري، أمس، مباحثات مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة في إطار زيارة استغرقت ساعات عدة. وقال مصدر في حماس، إن المباحثات ركزت على ملفي جهود رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والمصالحة الفلسطينية الداخلية. ورفض المصدر، الحديث عن نتائج فورية للمباحثات، لكنه ذكر أن قيادة حماس أكدت استمرار مسيرات العودة الشعبية على حدود قطاع غزة مع إسرائيل حتى رفع الحصار الإسرائيلي. وضم الوفد المصري مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، والقنصل عبد الله شحادة، علماً أن الزيارة لم يعلن عنها مسبقاً. وكان وفد من حركة فتح قد أجرى الأسبوع الماضي مباحثات في القاهرة بشأن ملف المصالحة الفلسطينية.