أولمرت: لا بديل عن حل الدولتين وعباس سيحقّق السلام

المصدر: باريس - وكالات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، بعد لقاء عقده مع الرئيس الفلسطيني في باريس، أن عباس هو الشخص الوحيد القادر على تحقيق السلام، وأنه لا بديل عن حل الدولتين. وقال أولمرت، في تصريحات نقلها «تلفزيون فلسطين» الرسمي، خلال اجتماع مع عباس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن «على كل واحد في أميركا وأوروبا، وبالتأكيد في إسرائيل، أن يفهم أمرين: الأول أنه لا بديل عن حل الدولتين لحل الصراع التاريخي، والثاني أن هذا الحل ممكن، والشيء الثالث وربما الأول أن عباس هو الوحيد القادر على إنجازه». وأضاف أن «عباس أثبت في الماضي أنه ملتزم بتحقيقه كاملاً، ولهذا أنا أحترمه كثيراً، فهو الشخص الأكثر قدرة لهذه العملية في المستقبل».