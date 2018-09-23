الحكومة اليمنية: الحوثيون نهبوا الاحتياطي المالي للبلاد

المصدر: ■ القاهرة- وكالات

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني د. أحمد عبيد بن دغر، أن الحوثيين نهبوا احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وما يقرب من اثنين تريليون ريال يمني من العملة المحلية، وتصرفوا بهذه الأموال ليمولوا حربهم ضد الشعب اليمني بدعم إيراني.

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الاقتصادي، الذي نظمته اللجنة الاقتصادية وشركة ديب روت للاستشارات في العاصمة المصرية القاهرة دعا رئيس الوزراء اليمني ميليشيا الانقلاب إلى استشعار خطر انهيار العملة الوطنية، وإثبات أنهم يمنيون يخافون على هذا الوطن ولو مرة واحدة، وذلك بالتعاون مع حكومة الشرعية في خطواتها لإنقاذ الريال من التدهور وعدم عرقلة تلك الجهود كون الجميع شركاء فيه.

وأشار إلى أن الانقلاب أدى إلى انهيار الدولة كياناً ومقومات وموارد، وكان ذلك هو السبب الرئيسي المباشر لانهيار النظام الاقتصادي والمالي في البلاد وبالنتيجة انهيار سعر الصرف، إضافة إلى أسباب أخرى، لافتاً إلى أن الجميع أصيبوا بضرر بالغ جراء تدهور الاقتصاد الوطني. وأضاف: ما زلنا نكرر عرضنا لهم، اجعلوا الموارد كلها في البنك المركزي وفروعه، ونحن على استعداد لصرف مرتبات جميع العاملين في الدولة".

وأشار إلى أن الأثر الأكثر سوءاً من انهيار الريال هو انعكاسه على أسعار السلع الغذائية، وانخفاض كبير في مداخيل ذوي الدخل المحدود ومنهم موظفو الدولة.