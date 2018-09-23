فرض بقوة السلاح

المصدر: نيويورك - سبانت

قالت سفيرة اليمن في بولندا الدكتورة ميرفت مجلي إن ميليشيا الحوثي الإيرانية لا تقبل التعايش والتسامح ولا تتقبل الآخر، وهذا جزء من عقيدتهم التي يقاتلون اليمنيين من أجل فرضها عليهم بقوة السلاح.

وأضافت مجلي، في كلمة ألقتها في مؤتمر تحديات الحل السياسي والإنساني وإعادة الأمن والاستقرار في اليمن المنعقد بنيويورك، إن استغلال الحالة الإنسانية التي تخلقها الحروب وتوظيفها سياسياً أحد معوّقات الحل السياسي في اليمن.

ودانت السلوك الإجرامي للجماعة الحوثية وتنكيلها الممنهج بضحاياها الذي وصل إلى حد إخضاع الضحايا لجلسات تصوير مع جثث أطفالهم وأحبائهم. وأشارت إلى أن زعيم الميليشيا كان وما يزال يؤمن بفكرة إخضاع الجميع لفكره الديني السلالي، ونظريته للحكم بقوة السلاح.