المصدر: واشنطن - رويترز

قالت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا، أمس، إنّ القوات الأميركية نفذت دفاعاً عن النفس ضربة جوية ضد حركة الشباب المتشددة في إقليم جوبا السفلى في جنوب الصومال، ما أسفر عن مقتل نحو 18 متطرّفاً. وأضافت أنّ قوات الحكومة الصومالية المصاحبة للوحدة الأميركية، قتلت مقاتلين اثنين آخرين في هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة بأسلحة خفيفة خلال الاشتباك الذي وقع الجمعة.

وذكرت القيادة في بيان أنّ الضربة الجوية الأميركية نُفذت ضد المتطرّفين بعد تعرض القوات الأميركية وقوات شركائها لهجوم. وأضافت: «نقيّم حالياً ما إذا كان سقط أي جرحى أو قتلى في صفوف المدنيين». ووقع الاشتباك على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال غرب مدينة كيسمايو في إقليم جوبا السفلى.