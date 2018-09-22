انطلاق فعالية "فوق هام بالسحب" في السعودية

انطلقت مساء أمس فعالية "فوق هام السحب" التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه السعودية في مركز الأمير عبدالإله الحضاري وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ضمن احتفالات الذكرى 88 لليوم الوطني السعودي وسط حضور مميز من العائلات والأطفال والشباب.

وبدأت الفعالية بالنشيد الوطني بمشاركه الحضور الكبير من العائلات والأطفال والشباب، الذين توافدوا على موقع الفعالية مبكراً، تلاها ترحيب بالحضور للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

ثم تم عرض فعاليات متنوعه على المسرح شملت قصائد وأناشيد وطنية شارك بها أبناء المنطقة، ومسابقات حركية، وفعاليات الثلج، والسامري، والدحة، إضافة إلى العروض الضوئية.

كما يصاحب الفعالية معرض للأسر المنتجة وعربات الأطعمة الخاصة بشباب وشابات المنطقة، إلى جانب العديد من الألعاب الترفيهية المتنوعة.

وقد تم تجهيز جلسات متنوعة للحضور للاستماع بالفعالية.

وبهذه المناسبة، عبر الحضور عن سعادتهم بما شاهدوه من فعاليات وبرامج مميزة وتنظيم رائع للاحتفال بالوطن في فعالية "فوق هام السحب"، معبرين عن فرحتهم بهذه الذكرى الغالية عليهم جميعاً في توحيد المملكة العربية السعودية، سائلين الله أن يديم الأمان والآمن على وطننا.

يذكر أنه ستتواصل فعاليات فوق السحب خلال اليومين القادمين، وسيكون لدى الحضور فرصة للاستمتاع بالمشاهد الاستعراضية ‏المنتشرة ‏في موقع الفعالية، ومشاهدة العروض المسرحية الحية، و‏الضوء والموسيقى، والألعاب ‏الجماعية التي تشعل التنافس بين المتسابقين، والألعاب الهوائية ‏الممتعة.