قرقاش: لا يجب تسييس مواضيع حقوق الإنسان

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا معالي أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى عدم تسييس مواضيع حقوق الإنسان لأنها ليست ملفاً حصرياً لمجموعة من الدول الأوروبية، مؤكداً أن ترويج الدول العربية لقرار عربي حول اليمن يعد أمراً طبيعياً في ظل ليونة تقرير الخبراء تجاه تجاوزات ميليشيا الحوثي.

وقال معاليه عبر حسابه في تويتر "من الطبيعي أن تروج الدول العربية لقرار عربي حول اليمن في مجلس حقوق الإنسان، عدم توازن تقرير الخبراء وخلل المنهجية و "ليونته" مع التجاوزات الحوثية لم تخدم التقرير، والتقارير الأخيرة الصادرة عن الحكومة اليمنية حول ضحايا الحوثي خير دليل على ذلك".

وأضاف "لا يجب تسييس مواضيع حقوق الإنسان وهي بطبيعة الحال ليست ملف اهتمام حصري لمجموعة من الدول الأوروبية، ومن هذا المنطلق لا يمكن تجاهل العنف الحوثي الممنهج ضد المدنيين وهو ما نراه يوميا في المشهد اليمني".

واختتم معاليه "لنتذكر ونُذكِّر أن الحوثي هو الذي قوّض أشهر من الترتيبات السياسية بعدم حضوره في جنيف، بجرّة قلم قرّر أن يهدم هذه الجهود واختار أن يطيل الأزمة في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي".