الاحتلال يهدد بتقليص مساحة الصيد في غزة

المصدر: غزة- وكالات

هدد الاحتلال الإسرائيلي، بتقليص منطقة الصيد في قطاع غزة إذا استمرت الاحتجاجات البحرية التي تعتبرها «استفزازات فاضحة» من جانب حركة حماس التي تسيطر على القطاع الفلسطيني.

وحذرمنسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركون من أن السلطات ستقلص المنطقة البحرية إلى 3 أميال بحرية بعدما تم توسعتها في أغسطس الماضي إلى تسعة أميال. تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال قلّص منطقة الصيد من 6 أميال بحرية إلى 3 فقط في يوليو الماضي، كما منعت عبور البضائع، كإجراءات للضغط على القطاع لوقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة والاضطرابات على الحدود، وهي الإجراءات التي رفعتها في أغسطس الماضي بعد فترة من الهدوء.