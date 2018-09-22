السيسي في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

المصدر: القاهرة- وكالات

توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة تستغرق حوالي 6 أيام؛ للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت، الثلاثاء الماضي، في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأميركية.

وتركز الدورة الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، وتعد هذه الزيارة الخامسة للرئيس السيسي؛ للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ توليه منصب رئيس الجمهورية في 2014.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، السفير بسام راضي، إن السيسي سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذي سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، والمواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.

وذكر راضي أن الرئيس سيترأس الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة السبعة والسبعين، التي تتولى مصر رئاستها خلال العام الجاري للمرة الثالثة في تاريخ المجموعة، ويلقي البيان الافتتاحي لمصر أمام الاجتماع، الذي يتضمن استعراض الدور المصري في دعم أنشطة المجموعة منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي، مما أسهم بشكل فعال في تعزيز مسيرة ودور المجموعة في إطار التعاون.

فيما بين دول الجنوب، كما يشمل البيان موقف مصر نحو الجهود الرامية لإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة للاستجابة بشكل أكبر للمتطلبات والاحتياجات التنموية لدولها الأعضاء.