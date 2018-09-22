عباس: مستعدون للتفاوض مع إسرائيل برعاية دولية

المصدر: باريس - وكالات

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفلسطينيين مستعدون للذهاب للمفاوضات مع إسرائيل شريطة أن يكون الوسيط في هذه المفاوضات هو الرباعية الدولية.

وأضاف عباس، في مؤتمر صحافي عقب لقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه أمس: «لم نرفض المفاوضات يوماً ما، ولكن الجانب الإسرائيلي هو من أفشل ذلك».

وأضاف عباس: «مستعدون أن نذهب للمفاوضات سواء سرية أو علنية على أن يكون الوسيط الرباعية الدولية ودولاً أخرى». وتابع: «الفرنسيون مهتمون بالتوصل لحل القضية الفلسطينية، والرئيس ماكرون سيتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تطورات القضية الفلسطينية».