اعتقال اثنين من «داعش» قادمين من سوريا

قال ناطق عسكري عراقي، إن القوات العراقية اعتقلت اثنين من عناصر تنظيم داعش قادمين من الأراضي السورية إلى محافظة نينوى 400 كيلومتر شمالي بغداد.

وقال العميد يحيى رسول، الناطق باسم مركز الإعلام الأمني في بيان صحافي أمس، «بناء على معلومات دقيقة تمكنت قوة ضمن قيادة عمليات نينوى من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين قاما بعبور الحدود العراقية قادمين من الأراضي السورية».

وأضاف «لقد اعترف عنصرا داعش خلال التحقيقات الأولية بانتمائهما إلى عصابات داعش في ما يسمى ولاية نينوى وقد اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية».