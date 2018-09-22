المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

في حادث هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع لقي اثنان من ضباط السلاح الجوي السوداني مصرعهما أمس بعد تحطم طائرة عسكرية كانا يستقلانها أثناء طلعة تدريب ليلي شمال أم درمان.

وأفاد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد أحمد خليفة الشامي بأن الرائد طيار خالد عبدالله عبدالرحيم، والنقيب طيار جاسم خوجلي توفي نتيجة لعطل فني مفاجئ أصاب طائرة تدريب عسكرية من طراز K8 في منطقة الكوداب شمال أم درمان.

ونجا يوم الاثنين الماضي أكثر من 12 مدنياً وعسكرياً كانوا على متن مروحية عسكرية، تحطمت بنيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، وعزت القوات المسلحة السودانية الحادث أيضاً لعطل فني مفاجئ أصاب المروحية.