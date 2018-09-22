قلق إسرائيلي من انتفاضة في الضفة

المصدر: الأراضي المحتلة - وكالات

حذّر رئيس أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت»، من اندلاع انتفاضة قريباً بالضفة الغربية.

وذكرت القناة الثانية العبرية أن آيزنكوت أبلغ الكابينت أن احتمالات تفجّر الأوضاع بالضفة الغربية تتراوح بين 60 إلى 80 في المئة، وأنه إذا اندلعت مواجهات ستكون أكثر شدة من تلك التي في غزة، وأن هناك حاجة لنشر قوات جيش كبيرة في الضفة الغربية.

وبحسب القناة الثانية، حذر آيزنكوت من أن الأسبوع المقبل قد يشهد توتراً في الضفة، بالتزامن مع خطاب الرئيس أبومازن في الأمم المتحدة.

حيث أعرب أيزنكوت ومسؤولون عسكريون كبار في جيش الاحتلال خلال جلسة «الكابينت» عن قلقهم الشديد من الإجراءات العقابية التي تنتهجها الإدارة الأميركية ضد السلطة الفلسطينية، أبرزها تقليص الدعم المالي، محذرين من أنها قد تشعل انتفاضة في الضفة الغربية.