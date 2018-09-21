الإمارات وباكستان: أهمية وضع الحلول السلمية للأزمات الإقليمية

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية أهمية وضع الحلول السلمية للأزمات الإقليمية القائمة. وأعربت الدولتان، ببيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها عمران خان رئيس وزراء باكستان للدولة، عن تقارب رؤيتيهما في القضايا ذات الأهمية الإقليمية والعالمية، من خلال مبادئ التسامح والشمولية وجدول الأعمال القائم على التنمية لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال البيان: رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بعمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية والوفد رفيع المستوى المرافق له في زيارة رسمية للدولة التي تربط بينها وبين باكستان علاقات وثيقة. واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خان لدى وصوله إلى الدولة. وجاءت زيارة المسؤول الأعلى في جمهورية باكستان تلبية للدعوة التي وجّهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتطرق الجانبان إلى قضايا إقليمية ودولية، أبرزها مكافحة انتشار التطرف والإرهاب بالمنطقة والعالم.