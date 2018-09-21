الإمارات: من الضروري أن تكون دول الخليج طرفاً في المفاوضات مع إيران

المصدر: أبوظبي - البيان، وكالات

شدّد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على ضرورة أن تكون دول الخليج العربي طرفاً في المفاوضات المقترحة مع إيران بشأن برنامجها النووي وتدخّلاتها الإقليمية، مشيراً إلى أنّ الملاحظات الأميركية بشأن إبرام معاهدة شاملة تضبط القلق الدولي حول برنامج إيران النووي والصاروخي وتدخلاتها الإقليمية مهمة. وأضاف معاليه في تغريدة على «تويتر»: «الأعقل لطهران أن تتجنّب مرحلة العقوبات وتتعامل بجدية مع هذه المقترحات».

وأكّد المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران برايان هوك، أمس، أنّ واشنطن ستشدد من عقوباتها على إيران، لمنعها من الحصول على الإيرادات التي تحتاج إليها لتمويل الإرهاب، واصفاً إياها بأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

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