إخلاء سبيل آلاف السجناء في ليبيا

المصدر: طرابلس - البيان

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، قراراً بإخلاء سبيل كل المحتجزين والموقوفين والمعتقلين في السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى، الذين تجاوزوا مدد حبسهم القانونية، والذين تتجاوز أعدادهم الآلاف، وفق المصادر الأمنية.إلى ذلك، أعلن وزير المواصلات بحكومة الوفاق، هشام أبو شكيوات، أنه سيتم فتح مطار معيتيقة خلال 72 ساعة.

وأضاف: «أننا لن نتردد في تعليق الحركة الجوية بالمطار، إذا لم تتوافر شروط الأمن والسلامة للمسافر وبمرافق المطار»، لافتاً إلى أن الترتيبات الأمنية التي سيشرف عليها وزير الداخلية لن تطول كثيراً، معرباً عن أمله بأن تكون الترتيبات الأمنية الجديدة مقنعة لوزارة المواصلات والطيران المدني.