الأمم المتحدة تنفي اتفاقاً أعلنه الحوثيون

المصدر: الرياض - وكالات

نفت الأمم المتحدة توقيعها أي اتفاق مع الحوثي، لتنفيذ جسر جوي لنقل المرضى عبر مطار صنعاء.

وقالت ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن، خلال لقائها في الرياض، أمس، وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية منصور بجاش، إن «الأمم المتحدة ملتزمة بالقرارات الدولية، ولا تعترف إلا بالحكومة الشرعية». وشددت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن على أنها لم ولن تقوم بتوقيع أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع الحوثيين.

كما أشارت إلى أن «مشروع الجسر الجوي الطبي، الذي أخذ وقتاً من النقاش بين الأمم المتحدة وممثلي الحكومة الشرعية، سيتم التوقيع عليه مع الحكومة الشرعية في المكان والزمان المناسبين».