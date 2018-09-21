السيسي: «سيناء 2018» قوضت قدرات العناصر الإرهابية

المصدر: القاهرة- البيان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن عملية «سيناء 2018» تحرز أهدافاً استراتيجية وتكتيكية، أدت إلى تقويض قدرات العناصر الإرهابية والقضاء عليها، وذلك خلال لقائه صباح يوم أمس بالمجلس الأعلى للشرطة.

وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول عرض تقدير موقف شامل للأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في ضوء المتغيرات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وكذلك النتائج المحققة في مجال مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة والحفاظ على أمن المواطنين.

وأكد السيسي في هذا الصدد ضرورة استمرار تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية، التي تعتمد على توجيه الضربات الاستباقية للإرهاب والجريمة بكل أشكالها وتحقيق مفهوم أمن المواطن والدولة في إطار من الالتزام بالقانون وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه التحية لرجال الشرطة على جهودهم المبذولة خلال الفترة السابقة، والتي نتج عنها طفرات ملموسة في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية.

تنسيق

كما وجه بأهمية استمرار التنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بشكل عام، للحفاظ على استمرار النجاحات المتحققة بالعملية الشاملة سيناء 2018، التي تحرز أهدافاً استراتيجية وتكتيكية، أدت إلى تقويض قدرات العناصر الإرهابية والقضاء عليها.