السلطة الفلسطينية تلوح بالتوجه إلى الأردن تجارياً

كشف مسؤول فلسطيني، النقاب عن توجه السلطة لاتخاذ خطوة متقدمة في إعادة تقييم العلاقات مع الجانب الإسرائيلي على المستوى الاقتصادي التجاري في حال استمرت الضغوط الإسرائيلية - الأميركية على السلطة.

وقال وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، في تصريحات أمس، إن السلطة تعكف هذه الأيام على دراسة إمكانية توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة الأردنية كبديل محتمل في حال قررت السلطة قطع كل العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل خصوصاً في مجالات الطاقة والوقود والتعليم والصحة، وتعزيز هذه العلاقات يأتي في المرحلة الأولى من خلال رفع قيمة التبادل التجاري مع الأردن لتصل إلى مليار دولار منتصف العام المقبل بدلاً من 400 مليون دولار هو قيمة التبادل التجاري بين الطرفين سنوياً.

وأوضح أنه تم عقد لقاء وزاري وتجاري رفيع المستوى بين السلطة والأردن السبت الماضي استمر لثلاثة أيام، تمت فيه مناقشة عدد من الملفات أبرزها تزويد الأردن لمناطق الضفة الغربية بالكهرباء بمعدل 250 ميغاواط، وأبدى الأردن جهوزيته لإدارة هذا الملف، بالإضافة لاستيراد شركات الوقود الفلسطينية كميات من الوقود السائل والغاز الطبيعي عبر الأردن بمعدل 20 ألف طن يومياً من خلال إنشاء مرفأ بري مجهز بصهاريج ضخمة في معبر الكرامة مخصصة لهذا الغرض.

وتابع أبو شهلا: «تطرق الوفد لإزالة كل القيود الإدارية والفنية للبعثات التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي، عبر توفير 500 منحة دراسية سنوياً من الجامعات الأردنية للطلبة في الضفة الغربية في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة لتبادل الخبرات في قطاع الصحة، وتحـويل بند العلاج في الخـارج للأردن». رام الله - وكالات