البشير يؤكد دعمه الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان

بعد سنوات من العداء التقى وفد من مجلس اللوردات البريطاني يمثل مجموعة (البارونة كوكس) بالرئيس السوداني عمر البشير، وبحث معه عدداً من القضايا بعد وقوفه على الأوضاع الأمنية بدارفور. وأكد البشير للوفد دعم بلاده الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وقال إن السودان دولة آمِنة ومسالِمة وقادرة على توفير السلام والأمن لمواطنيها في كل الظروف.

وأشار إلى أن بلاده أصبحت واحة سلام، وملاذاً آمناً لأعداد كبيرة من اللاجئين الذين هجروا بلادهم طلباً للأمان، وأشار إلى أن السلام يسود ولايات دارفور بعد انتهاء الحرب. وأوضح البشيرأن طلب السودان خروج قوات اليوناميد من درافور جاء بناءً على تقرير لِلَجنة ثلاثية اطمأنَّت على الوضع الأمني في دارفور، وأكد أن مشكلة دارفور حالياً ليست أمنية، وإنما تتعلَّق بإعادة توطين النازحين.