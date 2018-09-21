مذيعة سابقة بـ «الجزيرة»: الأفاعي ستلدغ النظام القطري قريباً

المصدر: دبي - وكالات

شنَّت الإعلامية سوزان حرفي، مذيعة قناة «مباشر قطر» الحالية، و«الجزيرة» سابقاً، هجوماً حاداً على تميم بن حمد، ووالده حمد بن خليفة، قائلةً: «من شب على شيء شاب عليه، ومن شب على خيانة الأب شاب على خيانة الأهل والأمة».

وأكدت حرفي، في تصريحات خلال برنامج تلفزيوني على قناة «مباشر قطر»، أنه ليس بالأمر الغريب على من خان والده أن يبيع أمته بثمن بخس، مشيرة إلى أنها ستكشف مؤامرات حاكم الدوحة للنيل من أمن واستقرار المنطقة، والمخططات التي يسعى من خلالها، تميم لنشر الفساد في الأرض.

وأن هذا لن يمر مرور الكرام. وأوضحت أنه في يوم ما سيلدغ تنظيم الحمدين من الأفاعي نفسها التي احتضنها في دياره، والتي حوّلت قطر لوكر يرتع فيه العملاء والإرهابيون، مؤكدة أن تميم يسعى لتثبيت حكمه ولو على حساب قضية العرب الأولى التي يستغلها ويتآمر عليها، وأن تميم بن حمد سرطان يسعى لتمزيق الوطن العربي.