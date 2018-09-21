القوات الروسية تغلق مناطق بحرية قرب لبنان وسوريا وقبرص

المصدر: موسكو- وكالات

أغلقت القوات الروسية مناطق بحرية واسعة في شرق البحر الأبيض المتوسط، تمهيداً لمناورات تدريبية يتخللها إطلاق صواريخ من سفن وقطع بحرية مختلفة.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» على موقعها الإلكتروني أمس، عن وكالات الأنباء الروسية، إغلاق عدد من المناطق في المياه الدولية بشرق البحر الأبيض المتوسط، ​​قرب سوريا، ولبنان، وقبرص، بسبب تدريبات لسفن البحرية الروسية تتضمن «اختبارات إطلاق صواريخ».

وتضمن بلاغ البحرية الروسية إحداثيات المناطق المغلقة أمام رحلات الطائرات المدنية ومرور السفن البحرية حتى 26 سبتمبر الجاري، بسبب قيام سفن البحرية الروسية بمناورات وتدريبات في هذه المنطقة.