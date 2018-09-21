المصدر: الرياض - وكالات

دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، ليل الأربعاء الخميس، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثية الإيرانية من الأراضي اليمنية باتجاه منطقة جازان، جنوب غربي المملكة.

وقال الناطق باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وقال التركي إنه «لم ينتج عن اعتراض وتدمير الصاروخ أي إصابات». وأضاف المالكي أن «هذه الأعمال العدائية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية تثبت تورط النظام الإيراني ودعمه لهذه الميليشيا الإرهابية، وتكد تعنت وتحدي هذه الميليشيا للقرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن، واستمرارها في تهديد أمن المملكة والأمن الإقليمي والدولي، وإصرارها على مخالفة القانون الدولي الإنساني». وبلغ إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة حتى الآن (198) صاروخاً.