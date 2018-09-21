وفد أوروبي: هدم الخان الأحمر جريمة حرب

المصدر: أريحا - وكالات

أكد وفد من لجنة «العلاقات مع فلسطين» في البرلمان الأوروبي، أن هدم قرية الخان الأحمر يرتقي إلى جريمة حرب.

وجاء ذلك خلال زيارة الوفد، خيمة الاعتصام في القرية ولقائه نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان والمعتصمين هناك، كما زار مدرسة القرية المهددة بالهدم أيضاً.

وأكد رئيس الوفد نكلس سلكيوتس، أن البرلمان الأوروبي سيستمر بمعارضة تدمير قرية الخان الأحمر البدوية والتجمعات السكانية الأخرى التي تواجه الترحيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال: «نعبر عن تضامننا الصادق مع الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر منذ عقود عدة، من أجل الحرية والعدالة والمساواة، وندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير ونعارض حُكم الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار والأبارتهيد».

وتابع: «سيعمل وفد البرلمان الأوروبي بثبات وبشكل واضح على الدفاع عن هذا التجمع السكاني، وأن الترحيل القسري للسكان تحت الاحتلال هو انتهاك خطير لمعاهدة جنيف الرابعة، يصل إلى درجة جريمة حرب». وأوضح أن أوامر الهدم هذه والأوامر المشابهة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية لها هدف واحد، هو توسيع المستوطنات وتقسيم الضفة الغربية، وهي جزء من سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي تعتبر غير قانونية، كما جاء في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334.

وبين أن الاتحاد الأوروبي أعلن مراراً وتكراراً دعمه لحل الدولتين، وأن المستوطنات تعتبر غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، وهي عقبة في طريق السلام.