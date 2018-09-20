محكمة مصرية تخلي سبيل نجلي مبارك بكفالة

المصدر: د ب ا

اخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الخميس سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الاسبق حسنى مبارك بعد مرور خمسة أيام على قرار حبسهما على ذمة قضية التلاعب بالبورصة بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما.

وجاء اخلاء سبيل نجلي مبارك بعد قبول المحكمة التظلم المقدم منهما على حبسهما. وهم متهمون بالتورط في تحقيق أرباح غير مشروعة تبلغ نحو 500 مليون جنيه عن طريق التلاعب بأسهم البورصة. وتم إطلاق سراح ثلاثة متهمين اخرين في القضية بكفالة أيضا.

وحددت المحكمة لنظر القضية جلسة 20 نوفمبر المقبل، لاستكمال المحاكمة، أمام دائرة جنائية أخرى غير التي قررت حبسهما بناء على طلب بردها قدمه محامي نجلي مبارك.