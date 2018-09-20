الاتحاد الأوروبي يدعو إلى قمة مع الجامعة العربية بخصوص الهجرة

المصدر: سالزبورغ (النمسا)، تونس - وكالات

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس، أنه سيقترح على زعماء دول الاتحاد الأوروبي عقد قمة طارئة في فبراير المقبل مع قادة دول الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، لتعزيز التعاون بين الجانبين في موضوع الهجرة. في الوقت نفسه، دعا توسك دول الاتحاد الأوروبي إلى الكف عن تبادل الاتهامات في موضوع الهجرة، والعودة إلى تعاون بناء.

وازداد الحديث مؤخراً في بروكسل عن اختيار مصر لإقامة مراكز إيواء للمهاجرين، كما أن توسك أشاد بسياسة الهجرة التي تنتهجها القاهرة.

في السياق، قال أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، إن الموقع الجغرافي للوطن العربي يشكل عاملاً يزيد من تفاقم التحديات الأمنية عبر الحدود الوطنية، باعتباره بالأساس منطقة عبور للمواد المخدرة من بلدان الإنتاج إلى بلدان الاستهلاك، ومنطقة مرور للهجرة غير الشرعية من بلدان المصدر إلى بلدان المقصد.

وتابع كومان في كلمته أمام افتتاح المؤتمر العربي الـ 14 لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في تونس أمس، «يضاف إلى هذه التحديات الأمواج غير المسبوقة من اللاجئين والنازحين، الذين لا تتورع عصابات الإجرام المنظم عن استغلال أوضاعهم المأساوية، للزج بهم في الجريمة والإرهاب، ولا تتوانى عصابات الهجرة غير الشرعية عن التغرير بهم بإيهامهم بحياة أفضل في فردوس موعود، لينتهي المطاف بأغلبهم هلكى في الصحراء أو غرقى في أعماق البحار».