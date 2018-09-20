خادم الحرمين يبحث مع رئيس وزراء باكستان التعاون والمستجدات الإقليمية

المصدر: الرياض - وكالات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة جدة، أمس، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس». وبحث الملك سلمان مع خان العلاقات بين البلدين، إضافة إلى الأحداث الإقليمية. وذكرت «واس» أن الملك سلمان وخان استعرضا خلال المباحثات العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث آخر الأحداث على الساحة الإقليمية.

والتقى خان أيضاً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الطاقة خالد الفالح، في ختام زيارته التي استغرقت يومين.

وقال خان لقناة «العربية» خلال زيارته إلى جدة إن «أي شخص يتسلم السلطة في باكستان عليه أن يزور السعودية أولاً»، مؤكداً أن «السعودية ساعدت باكستان عندما احتاجت المساعدة».

ويرافق المسؤول الباكستاني وزير المالية أسد عمر، ووزير الخارجية شاه محمود قرشي. وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، إن اختيار خان المملكة أول دولة يزورها منذ توليه رئاسة الوزراء يعكس متانة العلاقات الأخوية والعمق الاستراتيجي بين البلدين. وأشار إلى أن علاقات باكستان مع المملكة تضمن وحدة وتماسك الأمة الإسلامية، إلى جانب ضمان الأمن الإقليمي.

والتقى وزير المالية الباكستاني نظيره السعودي محمد الجدعان. وأكدت وكالة الأنباء السعودية أنهما بحثا «أوجه التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين».

وتأتي زيارة خان إلى المملكة تلبية لدعوة من العاهل السعودي، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.