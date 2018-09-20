«مجلس التعاون» و«درع الجزيرة» يبحثان تطوير العمل العسكري

المصدر: الرياض - وام

بحث اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي، الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الرياض أمس، مع اللواء الركن عبد العزيز بن أحمد البلوي، قائد قوات درع الجزيرة المشتركة، والوفد المرافق له، التعاون والتنسيق المشترك بين الشؤون العسكرية بالأمانة العامة وقوات درع الجزيرة المشتركة.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع عسكرية مشتركة تركزت حول العمل العسكري الخليجي المشترك وسبل تطويره وتعزيزه.

ورحب اللواء الركن أحمد آل علي بقائد قوات درع الجزيرة المشتركة، مشيداً بالجهود التي تبذلها قيادة قوات درع الجزيرة لتطوير وحداتها، وما وصلت إليه من مستوى عالٍ في الجاهزية والقدرات القتالية.