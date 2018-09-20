اختتام التمرين السعودي - الأميركي المشترك «درع الوقاية 2»

المصدر: الرياض: وام

اختتمت فعاليات التمرين السعودي- الأميركي المشترك «درع الوقاية 2» في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، أمس.

وشهد الحفل الختامي مشاركة القوات الأميركية مع جميع أفرع القوات المسلحة السعودية والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، بمساندة عدد من الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الصحة والدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي، بحضور مراقبين من وزارة الحرس الوطني.

وأوضح اللواء الطيار الركن خالد بن عبدالله الشبلان المشرف العام على التمرين أن «درع الوقاية 2» اشتمل على عقد ندوات ومحاضرات نظرية عدة حول الحماية من أسلحة الدمار الشامل وتدريب القادة والأركان على التخطيط لإدارة هذا النوع من الأزمات وإدارة مراكز العمليات وعقد ورش عمل مشتركة، إضافة إلى تنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية، للتدريب على كيفية إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل والوقاية منها، مؤكداً أن التمرين حقق الأهداف التي خطط لها بنجاح.

من جهة ثانية، اختتمت القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية السودانية بمركز الأمير خالد بن سلطان للتمارين التكتيكية بالمنطقة الشمالية اليوم، التمرين العسكري المشترك «الحزم1».