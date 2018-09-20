خالد بن سلمان: سنحمي أمن المنطقة من إيران

المصدر: دبي - البيان

أكّد سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة ستواصل مساعيها للحفاظ على أمن مضيق باب المندب والقرن الأفريقي من الأخطار بما فيها الميليشيا المدعومة من إيران.

وكتب الأمير خالد بن سلمان في تغريدات على «تويتر»: إن أمن البحر الأحمر وبالأخص مضيق باب المندب والقرن الأفريقي هو من أمن المملكة والمنطقة والعالم أجمع، حيث يمر ما يقارب من 15% من حجم التجارة الدولية. وسوف تستمر المملكة في السعي لحفظ الأمن في هذه المنطقة من الأخطار الخارجية بما فيها الميليشيات المدعومة من إيران، وكذلك القرصنة.

وجاء موقف السفير السعودي في معرض تعليقه على اتفاق المصالحة التاريخية بين إريتريا وإثيوبيا. وقال في هذا الإطار: «أرفع أسمى آيات التهنئة لقيادة المملكة بمناسبة توقيع اتفاق السلام التاريخي بين إثيوبيا وإرتيريا، كما أشكر جهود الأشقاء في دولة الإمارات. إن اتفاق جدة التاريخي أنهى 20 عاماً من الصراع في منطقة حيوية بالعالم، وهو ما يؤكد أن أحد ركائز سياستنا الخارجية هو السعي لإرساء السلام والاستقرار».