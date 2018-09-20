اتهامات لتركيا بجرائم حرب

المصدر: نيويورك- وكالات

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إنه يجب التحقيق في ما يبدو أنها 4 عمليات عسكرية تركية ضد «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق، يعود تاريخها إلى أكثر من عام، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص من غير المقاتلين، وجرحت آخر على الأقل، لاحتمال حدوث انتهاكات لقوانين الحرب.

وفي حديث مع المنظمة، قال شهود: إن ما بدا أنها هجمات جوية وبرية تركية، خلال 4 عمليات بين مايو2017 ويونيو 2018، قتلت 6 رجال وامرأة على الأقل، وأصابت رجلاً آخر، دون أن تكون هناك أهداف عسكرية ظاهرة بالقرب من مواقع الهجمات.

وقالت، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه: «مع تصعيد تركيا العمليات في العراق، يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين هناك. على تركيا التحقيق في الضربات غير القانونية المحتملة التي قتلت مدنيين».