13 جريحاً بنيران الاحتلال شرق دير البلح

المصدر: Ⅶغزة - وكالات

أصيب 13 مواطناً برصاص الاحتلال مساء أمس، شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 13 مواطناً أصيبوا بجراح مختلفة واختناق بالغاز منها 5 بالرصاص الحي شرق دير البلح، في مواجهات مع قوات الاحتلال، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على مئات الشبان الذين تجمعوا قرب موقع «كوسوفيم» العسكري جنوب شرق دير البلح.

وأكد شهود عيان أن أعداداً كبيرة من الشبان اجتازت السياج الأمني لمدة زمنية قصيرة قبل أن يعودوا مجدداً لحدود القطاع. من جهة ثانية، اقتحم جنود الاحتلال منزلاً في مدينة الخليل، واعتدوا بالضرب على ساكنيه، وتم نقل أحدهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأفادت مصادر محلية أن المواطن شاهر أبو صبيح قد تم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج بعد إصابته بكدمات ورضوض إثر تعرضه للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال الذين اقتحموا منزل غالب أبو صبيح الكائن في حي قيطون بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، واعتدوا بالضرب على إبراهيم أبو صبيح.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال قاموا بتفتيش المنزل تفتيشاً دقيقاً وحطموا الكثير من محتوياته.