رحيل مفاجئ لرئيس «استثمار» الحمدين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وكالات

لم تستفق الدوحة من الخسائر الفادحة التي مُنيت بها الخطوط الجوية القطرية أخيرا، حتى تلقى اقتصادها ضربة جديدة أصابت هذه المرة جهاز قطر للاستثمار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام غربية، أمس. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية أن المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار القطرية، الذي ينتمي للعائلة الحاكمة، سيغادر منصبه وذلك بشكل مفاجئ، بعد حوالي 4 سنوات على رأس الصندوق.

وأكدت الوكالة، نقلاً عن مصادر، أن أسباب اعتزام عبد الله بن محمد آل ثاني الرحيل عن رأس الهيئة لم تتضح بعد، كما أنه لم يتم الإفصاح عن اسم البديل، أو أي من المرشحين لشغل هذا المنصب الحساس. وعقب هذه التقارير، قالت قطر إنها عينت منصور إبراهيم آل محمود رئيسا تنفيذيا لصندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، في حين تقرر تعيين الرئيس التنفيذي عبد الله بن محمد وزيراً للدولة.

خسائر جسيمة

ويأتي هذا التطور بعد يوم فقط من إعلان الخطوط الجوية القطرية عن تسجيل خسائر بقيمة 69 مليون دولار أميركي في سنتها المالية الممتدة من أبريل 2017 إلى 31 مارس 2018.

وقالت الخطوط القطرية في بيان نشرته على موقعها في الإنترنت، إن العام المالي الأخير هو «أكثر الأعوام صعوبة وتحديا في تاريخ الناقلة.. وتأثرت نسبة المقاعد المشغولة على الرحلات المغادرة بنسبة 19 بالمئة».

وعينت الدوحة عبد الله في منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في ديسمبر 2014، ليحل محل أحمد السيد. وقبل انضمامه إلى الصندوق السيادي ، شغل عبد الله منصب رئيس مجلس إدارة أكبر شركة اتصالات في البلاد، ومنذ 2000، قاد عمليات توسع الشركة في الكويت وإندونيسيا وغيرهما.