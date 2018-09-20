قائد جديد للقوات البرية في الجيش الجزائري

المصدر: الجزائر - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، سينصّب قائداً جديداً للقوات البرية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الفريق صالح يترأس، اليوم الخميس، «باسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مراسم تنصيب اللواء سعيد شنقريحة قائداً للقوات البرية خلفاً للواء أحسن طافر الذي أحيل على التقاعد» بعد 14 سنة قضاها في هذا المنصب.

ونُصّب القائد الجديد للقوات الجوية اللواء حميد بومعيزة خلفاً للواء عبد القادر الوناس الذي شغل المنصب منذ 2005.

وشملت التغييرات الأخرى ابتداءً من 23 أغسطس قادة النواحي العسكرية الأولى (وسط) والثانية (شمال غرب) والرابعة (جنوب شرق)، وصولاً إلى الأمين العام لوزارة الدفاع الذي تم تعيينه الاثنين الماضي، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع.